Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча с «Челси».

«Мы не можем быть уверены в том, какая система игры будет у «Челси», но маловероятно, что она изменится вне зависимости от состава. Думаю, Хаверц, Зиеш, Маунт, Вернер, Лукаку… Три из них будут играть. Разница небольшая.



Сложность в центре поля, где может быть появление какого-то одного запасного игрока. Да и то это будет Сауль, наверное. А Сауль — это тоже высокий уровень. Я бы не стал говорить, что качество может как-то упасть. Всё-таки уровень достаточно высокий, на каждую позицию есть по два хороших игрока.



Барриос сегодня не будет играть в тройке защитников, он будет играть на своей позиции. По ходу матча мы можем использовать эту опцию, но он выйдет на привычной позиции», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».