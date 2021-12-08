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Ковалевски высказался о возможном назначении Тедеско в «РБ Лейпциг»

Ковалевски высказался о возможном назначении Тедеско в «РБ Лейпциг»
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Бывший вратарь «Спартака» Войцех Ковалевски поделился мнением о возможном назначении экс-тренера красно-белых Доменико Тедеско на пост наставника «РБ Лейпциг».

«Не удивлюсь, если Тедеско возглавит «РБ Лейпциг». Если тренер результативно работает и использует шанс… «Спартак» — это топовый клуб не только в России, его знают по всей Европе. Работать в таком большом клубе как «Спартак» — это дополнительный подвиг. Поэтому нет, я не удивлюсь», — передаёт слова Ковалевского корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Ранее появилась информация, что Тедеско и «РБ Лейпциг» близки к достижению соглашения. Тедеско готов заключить контракт, стороны обговаривают детали. Ожидается, что контракт Тедеско с немецким клубом будет рассчитан до 2024 года.

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