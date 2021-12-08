Ковалевски: «Спартак» является фаворитом в матче с «Легией»

Бывший вратарь «Спартака» Войцех Ковалевски поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА с «Легией».
«Если смотреть по игре и последним матчам, то «Спартак» является фаворитом в завтрашнем матче. Учитывая, что «Легия» играет дома, я вижу здесь очень сильный аргумент в виде болельщиков «Легии» и поддержки трибун. Знаю эту атмосферу и трибуны точно так же, как знаю трибуны «Спартака». Здесь большая энергетика, и она может помочь команде. Всё зависит от того, как «Легия» начнёт игру: с каким настроем и с какими задачами», — передаёт слова Ковалевского корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Матч группового этапа Лиги Европы «Легия» — «Спартак» состоится завтра, 9 декабря, на стадионе «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского» в Варшаве (Польша). Начало игры — в 20:45 мск.
- 8 декабря 2021
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