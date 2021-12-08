Бывший футболист «Спартака» Ковалевски рассказал, чем сейчас занимается
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Бывший вратарь московского «Спартака» Войцех Ковалевски рассказал, чем занимается сейчас.
«Соглашусь ли, если «Спартак» пригласит тренером вратарей? Не буду обсуждать вопросы в стиле «что будет или если». На данный момент я не связан с футболом — сделал паузу. Сейчас знакомлюсь с футболом со стороны медиа — мне это интересно. В ближайшее время к тренерской работе возвращаться не планирую», — передаёт слова Ковалевского корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Напомним, Ковалевски выступал за московский «Спартак» с 2003 по 2007 год. Во время игровой карьеры вратарь также выступал за «Легию», донецкий «Шахтёр», «Ираклис», «Сибирь» и другие команды. В 2012 году Ковалевски объявил о завершении профессиональной карьеры.
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