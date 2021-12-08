Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Аталанта» — «Вильярреал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бывший футболист «Спартака» Ковалевски рассказал, чем сейчас занимается

Бывший футболист «Спартака» Ковалевски рассказал, чем сейчас занимается
Комментарии

Бывший вратарь московского «Спартака» Войцех Ковалевски рассказал, чем занимается сейчас.

«Соглашусь ли, если «Спартак» пригласит тренером вратарей? Не буду обсуждать вопросы в стиле «что будет или если». На данный момент я не связан с футболом — сделал паузу. Сейчас знакомлюсь с футболом со стороны медиа — мне это интересно. В ближайшее время к тренерской работе возвращаться не планирую», — передаёт слова Ковалевского корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, Ковалевски выступал за московский «Спартак» с 2003 по 2007 год. Во время игровой карьеры вратарь также выступал за «Легию», донецкий «Шахтёр», «Ираклис», «Сибирь» и другие команды. В 2012 году Ковалевски объявил о завершении профессиональной карьеры.

Новость по теме
Ковалевски: «Спартак» является фаворитом в матче с «Легией»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021