Головин — в заявке «Монако» на матч Лиги Европы с австрийским «Штурмом»
Поделиться
«Монако» объявил заявку на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА с австрийским «Штурмом». В список игроков на эту встречу попал российский полузащитник Александр Головин.
Заявка «Монако»: Маецки, Манноне, Агилар, Сидибе, Дисаси, Якобс, Энрике, Павлович, Матсима, Окой, Диоп, Желсон, Головин, Лукас, Матазо, Чуаэми, Лемаршаль, Аклюш, Бараник, Бен-Йеддер, Боаду, Исидор, Фолланд.
Матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА «Штурм» — «Монако» состоится завтра, 9 декабря, на стадионе «Меркур-Арена» в Граце (Австрия). Начало встречи — в 20:45 мск. «Монако» в 5 матчах набрал 11 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы В. «Штурм» (1) — на последнем, 4-м месте. Соперники команд по группе — ПСВ (8) и «Реал Сосьедад» (6).
Комментарии
- 8 декабря 2021
-
22:22
-
22:07
-
22:05
-
22:04
-
21:59
-
21:53
-
21:43
-
21:26
-
21:23
-
21:21
-
21:13
-
21:04
-
20:50
-
20:47
-
20:45
-
20:43
-
20:43
-
20:41
-
20:38
-
20:36
-
20:16
-
19:59
-
19:43
-
19:40
-
19:33
-
19:25
-
19:22
-
19:07
-
19:05
-
18:47
-
18:45
-
18:36
-
18:26
-
18:19
-
18:18
Партнерский контент