Головин — в заявке «Монако» на матч Лиги Европы с австрийским «Штурмом»

«Монако» объявил заявку на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА с австрийским «Штурмом». В список игроков на эту встречу попал российский полузащитник Александр Головин.



Заявка «Монако»: Маецки, Манноне, Агилар, Сидибе, Дисаси, Якобс, Энрике, Павлович, Матсима, Окой, Диоп, Желсон, Головин, Лукас, Матазо, Чуаэми, Лемаршаль, Аклюш, Бараник, Бен-Йеддер, Боаду, Исидор, Фолланд.



Матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА «Штурм» — «Монако» состоится завтра, 9 декабря, на стадионе «Меркур-Арена» в Граце (Австрия). Начало встречи — в 20:45 мск. «Монако» в 5 матчах набрал 11 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы В. «Штурм» (1) — на последнем, 4-м месте. Соперники команд по группе — ПСВ (8) и «Реал Сосьедад» (6).