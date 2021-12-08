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«Бавария» — «Барселона»: составы команд на матч Лиги чемпионов

«Бавария» — «Барселона»: составы команд на матч Лиги чемпионов
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Стали известны стартовые составы «Баварии» и «Барселоны» на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Начало игры — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Бавария»: Нойер, Зюле, Павар, Дэвис, Юпамекано, Зане, Коман, Толиссо, Мусиала, Мюллер, Левандовски.

«Барселона»: тер Штеген, Араухо, Пике, Лангле, Дест, Ф. де Йонг, Бускетс, Гави, Альба, Дембеле, Депай.

Команды выступают в группе Е. Мюнхенцы возглавляют турнирную таблицу квартета. Подопечные Юлиана Нагельсмана в 5 матчах турнира набрали 15 очков, выиграв все игры. На 2-м месте в группе E расположилась «Барселона». Подопечные Хави в 4 играх набрали 6 очков, потерпев 2 поражения и одержав 2 победы. Киевское «Динамо» замыкает турнирную таблицу группы. Украинская команда набрала лишь одно очко.

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