Камано: я знаю местную публику и понимаю, какая атмосфера нас ожидает в игре с «Марселем»

Полузащитник московского «Локомотива» Франсуа Камано поделился ожиданиями от завтрашнего матча с «Марселем».
«Мы хорошо добрались до Франции, приземлились сегодня после обеда. Готовились к этой игре всю неделю. В последнее время у нас было много матчей. Завтра нас ждёт важнейшая встреча. Нам очень нужен положительный результат. Да, конечно. У меня есть некоторые воспоминания об этом стадионе. Я играл здесь несколько раз, и в составе «Бастии», и в составе «Бордо». Хорошо знаю местную публику и прекрасно понимаю, какая атмосфера нас ожидает завтра. Поэтому думаю, что завтра нам важно сохранять хладнокровие, ясно видеть перед собой цель и идти к результату.
Должен сказать, что мы во всех матчах выкладываемся на сто процентов. К сожалению, результат не всегда оправдывает ожидания: мы не всегда получаем то, на что рассчитываем. Но завтра очень важно будет показать хорошую игру и добиться победы», — цитирует Камано пресс-служба клуба.
- 8 декабря 2021
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