Миранчук начнёт матч Лиги чемпионов с «Вильярреалом» на скамейке запасных
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Стали известны стартовые составы «Аталанты» и «Вильярреала» на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук начнёт встречу на скамейке запасных.
«Аталанта»: Муссо, Толой, Демирал, Паломино, Хатебур, де Роон, Фройлер, Меле, Пессина, Иличич, Сапата.
«Вильярреал»: Рульи, Эступиньян, Пау Торрес, Альбиоль, Фойт, А. Морено, Парехо, Капу, Гомес, Данджума, Ж. Морено.
Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Аталанта» — «Вильярреал» состоится сегодня, 8 декабря, на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо (Италия). «Аталанта» набрала 6 очков, занимает 3-е место в турнирной таблице группы F и сохраняет шансы на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Вильярреал» (7) — на 2-м месте.
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