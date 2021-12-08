Геркус: «Зенит» — красавцы! Лучшая игра в Лиге чемпионов за последние годы
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Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал результат матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Зенит» — «Челси» (3:3).
«Зенит» — красавцы! Поздравляю! Лучшая игра в Лиге чемпионов за последние годы. Прессинг, игра в пас, комбинации, воля к победе — всё показали. Отлично!» — написал Геркус в своём телеграм-канале.
«Зенит» набрал 5 очков, занял 3-е место в турнирной таблице группы Н и продолжит выступление в Лиге Европы УЕФА. Лондонский «Челси» (13) вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА со второго места в группе. Также в плей-офф Лиги чемпионов из этой группы вышел туринский «Ювентус» (15). «Мальмё» (1) занял 4-е место и завершил выступление в еврокубках в нынешнем сезоне.
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