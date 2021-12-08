«Хейтеры будут плакать». Петржела — о ничьей «Зенита» в игре с «Челси»
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал результат матча сине-бело-голубых с «Челси» (3:3).
«Все пророчили поражение «Зениту» в игре с «Челси», но я всегда надеялся на лучшее. Ничья с победителем Лиги чемпионов — это супер. Да, мы провалились в ЛЧ, но всё равно вышли в евровесну — будем выступать в Лиге Европы. Рад за Семака и весь Петербург! Хейтеры сегодня будут плакать», — сказал тренер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
После шести туров «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице группы Н. Сине-бело-голубые имеют в своём активе 4 очка. «Челси» (15) идёт вторым. На последнем месте располагается «Мальмё» (1).
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи «Зенит» — «Челси».
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