«Хейтеры будут плакать». Петржела — о ничьей «Зенита» в игре с «Челси»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал результат матча сине-бело-голубых с «Челси» (3:3).

«Все пророчили поражение «Зениту» в игре с «Челси», но я всегда надеялся на лучшее. Ничья с победителем Лиги чемпионов — это супер. Да, мы провалились в ЛЧ, но всё равно вышли в евровесну — будем выступать в Лиге Европы. Рад за Семака и весь Петербург! Хейтеры сегодня будут плакать», — сказал тренер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

После шести туров «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице группы Н. Сине-бело-голубые имеют в своём активе 4 очка. «Челси» (15) идёт вторым. На последнем месте располагается «Мальмё» (1).



«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи «Зенит» — «Челси».