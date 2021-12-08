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Петржела: в Чехии знают «Зенит», но впервые слышат о «Спартаке». Какие могут быть вопросы?

Петржела: в Чехии знают «Зенит», но впервые слышат о «Спартаке». Какие могут быть вопросы?
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела выразил мнение, что санкт-петербургский клуб превосходит другие российские команды.

«В России есть «Зенит», а есть остальные. В Чехии все знают «Зенит», но многие впервые слышат о «Спартаке» или «Локомотиве». Какие могут быть вопросы? «Зенит» с большом запасом — лучший клуб в России», — сказал тренер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

«Зенит» набрал 5 очков, занял 3-е место в турнирной таблице группы Н и продолжит выступление в Лиге Европы УЕФА. Лондонский «Челси» (13) вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА со второго места в группе. Также в плей-офф Лиги чемпионов из этой группы вышел туринский «Ювентус» (15). «Мальмё» (1) занял 4-е место и завершил выступление в еврокубках в нынешнем сезоне.

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