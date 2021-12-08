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«Праздник футбола». Канищев — о голевой ничьей «Зенита» с «Челси»

«Праздник футбола». Канищев — о голевой ничьей «Зенита» с «Челси»
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Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев прокомментировал результат матча сине-бело-голубых с «Челси» (3:3).

«Случилось то, о чём я и говорил. Сегодня был очень хороший матч. Получился весёлый и интересный футбол, который понравился болельщикам — это то, что нужно, что все хотят видеть. Прямо праздник футбола.

В матче, в котором ничего не решалось, игрокам нужно было просто раскрепоститься и показать свои лучшие качества. Не было никакой турнирной борьбы, над игроками не довлел результат. Матч по-настоящему удался», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

После шести туров «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице группы Н. Сине-бело-голубые имеют в своём активе 4 очка. «Челси» (15) идёт первым. На последнем месте располагается «Мальмё» (1).

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