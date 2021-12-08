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Тимо Вернер признан игроком матча ЛЧ «Зенит» — «Челси»

Тимо Вернер признан игроком матча ЛЧ «Зенит» — «Челси»
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Немецкий нападающий Тимо Вернер признан игроком матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Зенит» — «Челси». Противостояние состоялось на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилось со счётом 3:3.

Вернер открыл счёт в матче на 2-й минуте. Росс Баркли с углового навесил на ближнюю штангу, Андреас Кристенсен сделал скидку во вратарскую, а Вернер поразил пустые ворота. На 85-й минуте Тимо вывел «Челси» вперёд (3:2), однако Магомед Оздоев в дополнительное время сравнял счёт.

После шести туров «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице группы Н. Сине-бело-голубые имеют в своём активе 4 очка. «Челси» (15) идёт первым. На последнем месте располагается «Мальмё» (1).

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