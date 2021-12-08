«Зенит» — «Ювентусу»: не стоит благодарности

Пресс-служба «Зенита» обратилась к «Ювентусу» после матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Челси» (3:3).



Напомним, ничья «Челси» в игре с «Зенитом» и победа «Ювентуса» в матче с «Мальмё» позволили туринскому клубу выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с первого места в группе H.



«Не стоит благодарности, «Ювентус», — говорится в сообщении, опубликованном на странице «Зенита» в «Твиттере».

Санкт-петербургский «Зенит» набрал 5 очков, занял 3-е место в турнирной таблице группы Н и продолжит выступление в Лиге Европы УЕФА. Лондонский «Челси» (13) вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА со второго места в группе. «Мальмё» (1) занял 4-е место и завершил выступление в еврокубках в нынешнем сезоне.