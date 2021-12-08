«Зенит» — «Ювентусу»: не стоит благодарности
Поделиться
Пресс-служба «Зенита» обратилась к «Ювентусу» после матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Челси» (3:3).
Напомним, ничья «Челси» в игре с «Зенитом» и победа «Ювентуса» в матче с «Мальмё» позволили туринскому клубу выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с первого места в группе H.
«Не стоит благодарности, «Ювентус», — говорится в сообщении, опубликованном на странице «Зенита» в «Твиттере».
Санкт-петербургский «Зенит» набрал 5 очков, занял 3-е место в турнирной таблице группы Н и продолжит выступление в Лиге Европы УЕФА. Лондонский «Челси» (13) вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА со второго места в группе. «Мальмё» (1) занял 4-е место и завершил выступление в еврокубках в нынешнем сезоне.
Новость по темеТимо Вернер признан игроком матча ЛЧ «Зенит» — «Челси»
Комментарии
- 8 декабря 2021
-
23:50
-
23:48
-
23:45
-
23:43
-
23:35
-
23:34
-
23:33
-
23:27
-
23:18
-
23:17
-
23:13
-
23:12
-
23:07
-
23:04
-
23:01
-
23:00
-
22:56
-
22:56
-
22:51
-
22:50
-
22:39
-
22:39
-
22:28
-
22:22
-
22:07
-
22:05
-
22:04
-
21:59
-
21:53
-
21:43
-
21:26
-
21:23
-
21:21
-
21:13
-
21:04
Партнерский контент