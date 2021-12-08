Джо Коул: Оздоев пробил фантастически. Не лучший вечер для «Челси»

Бывший полузащитник «Челси» Джо Коул прокомментировал ничью (3:3) команды на выезде с «Зенитом» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022.

«Казалось, что игра идёт по сценарию «Челси», но они снова не удержали преимущество. «Зенит» подобрал мяч и пошёл в атаку. Сарр хотел вынести мяч головой, но получилось выбить в ноги Оздоеву, который фантастическим ударом пробил в верхний угол ворот. В целом это не лучший вечер для «Челси», который, уверен, хотел занять первое место в группе. Посмотрим, насколько важным окажется этот гол для жеребьёвки. Теперь их ждёт победитель группы», — приводит слова Коула пресс-служба УЕФА.

«Челси» (13 очков) стал вторым в турнирной таблице группы Н. «Зенит» занял третье место (5).