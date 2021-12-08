Матч Лиги чемпионов «Аталанта» — «Вильярреал» перенесён на 9 декабря из-за снегопада

Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Аталанта» — «Вильярреал» перенесён на завтра, 9 декабря, из-за сильного снегопада в Бергамо, сообщает пресс-служба УЕФА.

Ранее старт встречи, которая должна была пройти сегодня, 8 декабря, на стадионе «Атлети Адзури» в Бергамо (Италия), был отложен на 20 минут. Позже погодные условия не улучшились, поэтому было принято решение о переносе встречи на следующий день.

«Аталанта» набрала 6 очков, занимает 3-е место в турнирной таблице группы F и сохраняет шансы на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Вильярреал» (7) — на 2-м месте. Соперники команд по группе F — «Манчестер Юнайтед» (10) и «Янг Бойз» (4). Действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является лондонский «Челси».