Сербский нападающий Лука Йович хочет остаться в мадридском «Реале». Об этом сообщает AS.



По информации источника, сначала форвард попросил своих агентов выслушать предложения от других клубов в январе. Теперь же, если он продолжит получать игровое время в «Реале», то откажется от идеи об уходе. В таком случае Йович не станет общаться с другими клубами, потому что он хочет играть важную роль в «Реале».



Из-за травмы Карима Бензема серб вышел на замену на 17-й минуте матча «Реала» с «Сосьедадом», забил гол и сделал результативную передачу. В матче Лиги чемпионов с «Интером» (2:0) форвард появился на поле с первых минут. Ранее сербский футболист защищал цвета немецкого «Айнтрахта».

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