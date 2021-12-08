Андрей Мостовой: «Зенит» выполнил задачу-минимум в этом розыгрыше Лиги чемпионов

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал результат матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Челси» (3:3).
«Была очень хорошая, зрелищная игра. Результат, думаю, закономерен. Когда выходил на замену, задача была хорошо войти в игру, помочь команде. Мы вели в счёте, так что всё было и так понятно. Нужно было постараться создать моменты, забить.
В этом матче на нас ничего не давило. Мы играли против хорошей команды, а это всегда приятно, это супермотивация — несколько разных факторов сошлись. Конечно, очень приятно, что удалось показать такое качество игры, это радует. Учитывая уровень нашего клуба, думаю, мы выполнили задачу-минимум в этом розыгрыше Лиги чемпионов. «Челси» и «Ювентус» — это суперклубы по меркам мирового футбола. Мы неплохо сыграли с «Ювентусом» дома, допустили поражение на последних минутах. Могло бы повезти больше в других играх. Но сложилось как сложилось. Это наш уровень, наше место. Тяжело конкурировать с такими большими клубами. Так что результат закономерный», — приводит слова Мостового пресс-служба «Зенита».
- 8 декабря 2021
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