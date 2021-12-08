AS: Оздоев наказал Тухеля за эксперимент
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В испанском журнале AS после ничейного матча Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Челси» (3:3) вышел текст с заголовком «Оздоев наказал Тухеля за эксперимент».
«Фантастический выстрел Оздоева поразил ворота соперников. Никаких вариантов для Кепы. Это стало наказанием в матче с лондонцами», — говорится в тексте AS.
Напомним, в конце этого противостояния полузащитник сине-бело-голубых Магомед Оздоев сравнял счёт. Голами в составе питерцев также отметились Клаудиньо и Сердар Азмун. «Зенит» завершил групповой этап на третьем месте в турнирной таблице группы Н. Сине-бело-голубые имеют в своём активе 4 очка. «Челси» (15) идёт вторым. На последнем месте располагается «Мальмё» (1).
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи «Зенит» — «Челси».
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