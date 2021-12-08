«Бавария» — «Барселона»: Зане упрочил преимущество хозяев

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Бавария» принимает «Барселону». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). К 44-й минуте счёт 2:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 43-й минуте встречи нападающий «Баварии» Лерой Зане упрочил преимущество хозяев в счёте.

Команды выступают в группе Е. Мюнхенцы возглавляют турнирную таблицу квартета. Подопечные Юлиана Нагельсмана в 5 матчах турнира набрали 15 очков, выиграв все встречи. На 2-м месте в группе E расположилась «Барселона». Подопечные Хави в 4 играх набрали 6 очков, потерпев 2 поражения и одержав 2 победы. Киевское «Динамо» замыкает турнирную таблицу группы. Украинская команда набрала лишь одно очко.