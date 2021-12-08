BBC признал Артёма Дзюбу лучшим игроком матча «Зенит» — «Челси»

Британское издание BBC признало нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу игроком матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 с «Челси». Противостояние состоялось на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилось со счётом 3:3. В то время как по версии УЕФА им стал немецкий нападающий Тимо Вернер, оформивший дубль.

Дзюба, вышедший на замену на 79-й минуте, получил самую высокую оценку от BBC – 7,73, а Вернер – 7,24. При этом Вернера, по версии BBC, опередили сразу шесть футболистов «Зенита»: Магомед Оздоев (7,63), Александр Ерохин (7,56), Данил Круговой (7,37), Сердар Азмун (7,28), Андрей Мостовой (7,28) и Деян Ловрен (7,27).

Напомним, ничья «Челси» в игре с «Зенитом» и победа «Ювентуса» в матче с «Мальмё» позволили туринскому клубу выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с первого места в группе H.