«Увидел состав «Челси», и мне поплохело». Червиченко — о ничьей «Зенита»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал результат матча «Зенита» с «Челси» (3:3) в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Немного удивило, что «Зенит» не выиграл, потому что моментов было больше. У «Челси» более рачительные исполнители, а у петербуржцев были стопроцентные моменты с выходами Азмуна и Малкома один на один — хотя бы один из них надо было реализовывать.
«Зенит» провёл эту игру достойно, да и вообще неплохо смотрелся на групповом этапе. Задачу минимум петербуржцы для себя выполнили, а для задачи максимум должна была произойти череда случайностей и везения, потому что «Ювентус» и «Челси» — это объективно лидеры европейского футбола. Рассчитывать, что с такими клубами можно конкурировать на дистанции — это что-то из области фантастики.
Я увидел состав англичан и мне даже поплохело. Разве там был хоть один игрок не из основного состава? Там даже Лукаку вышел в старте. Я думал, что «Челси» приедет в Питер хотя бы с половиной основного состава, возьмёт молодёжь, а они приехали побеждать. Все основные игроки были на поле, но тем приятнее сыграть такую боевую ничью с «Челси»», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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