Клаудиньо: мы заканчиваем выступление в Лиге чемпионов с высоко поднятой головой

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо прокомментировал ничью в матче с «Челси» (3:3).

«Я считаю, что мы заканчиваем выступление в Лиге чемпионов с высоко поднятой головой. Мы провели хороший матч, сыграли результативно и ярко против «Челси». Я доволен этой игрой, считаю, что мы можем ей гордиться. Сейчас все наши мысли — о предстоящей игре с «Динамо», но и Лига Европы — также в наших мыслях.

Думаю, сегодня соперники сыграли примерно в равный футбол. Сегодня нам противостоял «Челси», это большой клуб, и у них было очень много моментов, которые они не смогли реализовать. Считаю, что мы достойно сыграли в атаке и хорошо действовали в обороне. Результат — положительный, в таком матче по-другому быть не могло», — цитирует Клаудиньо пресс-служба клуба.