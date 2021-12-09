Клаудиньо: мы заканчиваем выступление в Лиге чемпионов с высоко поднятой головой
Поделиться
Полузащитник «Зенита» Клаудиньо прокомментировал ничью в матче с «Челси» (3:3).
«Я считаю, что мы заканчиваем выступление в Лиге чемпионов с высоко поднятой головой. Мы провели хороший матч, сыграли результативно и ярко против «Челси». Я доволен этой игрой, считаю, что мы можем ей гордиться. Сейчас все наши мысли — о предстоящей игре с «Динамо», но и Лига Европы — также в наших мыслях.
Думаю, сегодня соперники сыграли примерно в равный футбол. Сегодня нам противостоял «Челси», это большой клуб, и у них было очень много моментов, которые они не смогли реализовать. Считаю, что мы достойно сыграли в атаке и хорошо действовали в обороне. Результат — положительный, в таком матче по-другому быть не могло», — цитирует Клаудиньо пресс-служба клуба.
Новость по темеAS: Оздоев наказал Тухеля за эксперимент
Комментарии
- 9 декабря 2021
-
01:12
-
01:02
-
00:57
-
00:54
-
00:53
-
00:52
-
00:52
-
00:51
-
00:22
-
00:20
-
00:13
-
00:12
-
00:12
-
00:06
-
00:06
- 8 декабря 2021
-
23:58
-
23:50
-
23:48
-
23:45
-
23:43
-
23:35
-
23:34
-
23:33
-
23:27
-
23:18
-
23:17
-
23:13
-
23:12
-
23:07
-
23:04
-
23:01
-
23:00
-
22:56
-
22:56
-
22:51
Партнерский контент