Сергей Семак: «Зенит» заслуженно вышел в евровесну

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Челси» (3:3) высказался о выходе санкт-петербургского клуба в Лигу Европы.

«Считаю, что мы заслуженно вышли в Лигу Европы. «Зенит» второй раз при мне выходит в евровесну; один раз выходили в плей-офф Лиги чемпионов и один — Лиги Европы. Однажды нам не повезло: набрали семь очков — с таким результатом команды иногда выходят в плей-офф Лиги чемпионов, а мы вообще не вышли в евровесну. Только прошлый сезон мы провалили — он был для нас критичным в плане коронавируса и травм. Можно связать тот неуспех и с изменением лимита. Словом, на тот сезон повлияла совокупность факторов, в остальных же сезонах всё было примерно одинаково», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».