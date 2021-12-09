Сердар Азмун покинул «Газпром-Арену» после матча с «Челси» на костылях

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун покинул «Газпром-Арену» после матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 с «Челси» на костылях, сообщает «Спорт-экспресс». Противостояние завершилось со счётом 3:3. Лучшим игроком матча по версии УЕФА стал немецкий нападающий Тимо Вернер, оформивший дубль
По информации издания, 26-летний иранский футболист дошёл из раздевалки до машины на костылях и сел на пассажирское сиденье.
Напомним, Азмун забил второй гол «Зенита» на 41-й минуте и был заменён на 79-й минуте матча с лондонцами. Вместо него на поле вышел форвард Артём Дзюба.
Напомним, ничья «Челси» в игре с «Зенитом» и победа «Ювентуса» в матче с «Мальмё» позволили туринскому клубу выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с первого места в группе H.
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