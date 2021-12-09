Семак объяснил замены Ракицкого, Азмуна и Вендела в матче с «Челси»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Челси» (3:3) рассказал о состоянии футболистов, заменённых в этой встрече.

«Ракицкого заменили по состоянию здоровья. Хотели провести замену в перерыве, но поговорили с Ярославом, он сказал, что посмотрит, как будет себя чувствовать. Что касается Азмуна, посмотрим, насколько серьёзная у него ситуация, сможет ли он помочь в воскресенье — узнаем завтра-послезавтра. У Вендела спазм мышцы, в ближайшие дни узнаем, есть ли повреждение и сколько времени займет восстановление», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

«Зенит» набрал 5 очков, занял 3-е место в турнирной таблице группы Н и продолжит выступление в Лиге Европы УЕФА. Лондонский «Челси» (13) вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА со второго места в группе.