«Бавария» — «Барселона»: Мусиала довёл счёт до разгромного

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Бавария» принимает «Барселону». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). К 63-й минуте счёт 3:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 62-й минуте встречи полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала забил третий гол мюнхенцев и довёл счёт до разгромного.
Команды выступают в группе Е. Мюнхенцы возглавляют турнирную таблицу квартета. Подопечные Юлиана Нагельсмана в 5 матчах турнира набрали 15 очков, выиграв все встречи. На 2-м месте в группе E расположилась «Барселона». Подопечные Хави в 4 играх набрали 6 очков, потерпев 2 поражения и одержав 2 победы. Киевское «Динамо» замыкает турнирную таблицу группы. Украинская команда набрала лишь одно очко.
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