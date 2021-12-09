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«Барселона» разгромно проиграла «Баварии» и вылетела из Лиги чемпионов

«Барселона» разгромно проиграла «Баварии» и вылетела из Лиги чемпионов
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В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Бавария» принимала «Барселону». Встреча прошла на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия) и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

На 34-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Баварии» Томас Мюллер. Результативную передачу отдал форвард мюнхенской команды Роберт Левандовски. На 43-й минуте нападающий Лерой Зане упрочил преимущество хозяев в счёте. На 62-й минуте до разгромного счёт довёл полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала.

Мюнхенская «Бавария» набрала 18 очков и вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с первого места в группе Е. «Барселона» (7) завершила групповой этап на 3-м месте и продолжит выступление в Лиге Европы УЕФА.

Лига чемпионов. Группа E. 6-й тур
08 декабря 2021, среда. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
3 : 0
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Мюллер – 34'   2:0 Зане – 43'   3:0 Мусиала – 62'
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