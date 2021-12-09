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«Бенфика» обыграла киевское «Динамо» и вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов со второго места

«Бенфика» обыграла киевское «Динамо» и вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов со второго места
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В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Бенфика» принимала киевское «Динамо». Встреча прошла на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия) и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

На 16-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Бенфики» Роман Яремчук. Результативную передачу отдал полузащитник лиссабонского клуба Жоау Мариу. Через 6 минут защитник «Бенфики» Мораес Жилберто установил итоговый счёт встречи.

«Бенфика» набрала 8 очков и вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА со второго места в группе Е. Киевское «Динамо» (1) завершило выступление в еврокубках в нынешнем сезоне. С первого места в группе Е в плей-офф вышла мюнхенская «Бавария». «Барселона» (7) выступит в Лиге Европы.

Лига чемпионов. Группа E. 6-й тур
08 декабря 2021, среда. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
2 : 0
Динамо К
Киев, Украина
1:0 Яремчук – 16'   2:0 Жилберто – 22'
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