«Лилль» обыграл «Вольфсбург» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов с 1-го места в группе

Сегодня, 9 декабря, завершался матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Лиллем» и «Вольфсбургом». Команды играли на стадионе «Фольксваген-Арена» в Вольфсбурге (Германия). Противостояние завершилось со счётом 3:1 в пользу гостей.
Счёт в игре на 11-й минуте открыл Бурак Йылмаз после паса Нанитамо Иконе. На 72-й минуте Джонатан Дэвид отправил мяч в сетку ворот соперника после передачи Анхеля Гомеса. Через 5 минут Анхель Гомес благодаря ассисту Нанитамо Иконе забил 3-й гол гостей. На 89-й минуте Ренато Штеффен забил гол престижа.
Турнирную таблицу группы G возглавляет французский «Лилль», который сегодня переиграл «Вольфсбург». Французы набрали 11 очков в шести играх Лиги чемпионов. На втором месте расположился «Ред Булл Зальцбург». У команды из Австрии 10 очков в шести играх турнира. «Севилья» (6) расположилась на 3-м месте, «Вольфсбург» (5) замыкает таблицу.
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