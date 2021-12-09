«Манчестер Юнайтед» дома вничью сыграл с аутсайдером группы F в ЛЧ «Янг Бойз»

Состоялся матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Янг Бойз» (Швейцария). Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 1:1.
Открыл счёт встречи нападающий хозяев 20-летний Мэйсон Гриндвуд. Люк Шоу на левом фланге догнал мяч у штрафной, обработал его и выполнил прицельный навес к углу вратарской, где Гринвуд прекрасным ударом — «боковыми ножницами» в падении — послал мяч под ближнюю штангу.
Сравнял счёт в матче полузащитник Фабиан Ридер. Воспользовавшись грубейшей ошибкой Ван де Бека в штрафной, Ридер роскошным ударом с 18 метров отправил мяч в дальнюю девятку.
Игру обслуживала бригада арбитров из Франции во главе с Бенуа Бастьеном. Ассистировали ему Хишам Закрани и Орельен Бертомье.
«Манчестер Юнайтед» с первого места в группе F вышел в плей-офф Лиги чемпионов, набрав 11 очков. «Янг Бойз» завершил выступление в ЛЧ на последнем месте в группе (5).
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