Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» дома вничью сыграл с аутсайдером группы F в ЛЧ «Янг Бойз»

«Манчестер Юнайтед» дома вничью сыграл с аутсайдером группы F в ЛЧ «Янг Бойз»
Комментарии

Состоялся матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Янг Бойз» (Швейцария). Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 1:1.

Открыл счёт встречи нападающий хозяев 20-летний Мэйсон Гриндвуд. Люк Шоу на левом фланге догнал мяч у штрафной, обработал его и выполнил прицельный навес к углу вратарской, где Гринвуд прекрасным ударом — «боковыми ножницами» в падении — послал мяч под ближнюю штангу.

Сравнял счёт в матче полузащитник Фабиан Ридер. Воспользовавшись грубейшей ошибкой Ван де Бека в штрафной, Ридер роскошным ударом с 18 метров отправил мяч в дальнюю девятку.

Игру обслуживала бригада арбитров из Франции во главе с Бенуа Бастьеном. Ассистировали ему Хишам Закрани и Орельен Бертомье.

«Манчестер Юнайтед» с первого места в группе F вышел в плей-офф Лиги чемпионов, набрав 11 очков. «Янг Бойз» завершил выступление в ЛЧ на последнем месте в группе (5).

Лига чемпионов. Группа F. 6-й тур
08 декабря 2021, среда. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Окончен
1 : 1
Янг Бойз
Берн, Швейцария
1:0 Гринвуд – 9'   1:1 Ридер – 42'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021