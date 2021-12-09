«Барселона» не смогла пробиться в плей-офф Лиги чемпионов впервые за 20 лет

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Бавария» принимала «Барселону». Встреча прошла на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия) и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
Каталонский клуб не вышел в плей-офф Лиги чемпионов впервые за 20 лет. Последний раз им не удалось попасть в плей-офф в сезоне-2000/2001. Тогда команда заняла третье место в группе с «Миланом», «Лидсом» и «Бешикташем». Испанский клуб набрал 8 очков и занял третье место, «россонери» возглавили турнирную таблицу с 11 очками, у англичан было 9 очков и вторая позиция, а замкнула турнирную таблицу команда из Турции с 4 баллами.
В этом сезоне мюнхенская «Бавария» набрала 18 очков и вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с первого места в группе Е. «Барселона» (7) завершила групповой этап на 3-м месте и продолжит выступление в Лиге Европы УЕФА.
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