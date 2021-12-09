Кавазашвили оценил шансы «Спартака» в матче с «Легией»

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от матча 6-го тура Лиги Европы между польской «Легией» и «Спартаком».
«Думаю, что будет ничейный результат. Конечный счет встречи — 1:1. Знаю, такой исход не гарантирует «Спартаку» прямой выход в плей-офф Лиги Европы, но у меня такое чувство, хоть убейте. Можно давать характеристику обеим командам, но по собственному впечатлению будет ничья», – цитирует Кавазашвили «Спорт-Экспресс».
За тур до окончания группового этапа «Легия» занимает в квартете С четвёртое место с шестью очками. Московский «Спартак» с семью очками располагается на второй позиции в турнирной таблице группы.
Матч группового этапа Лиги Европы «Легия» — «Спартак» состоится сегодня, 9 декабря, на стадионе «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского» в Варшаве (Польша). Начало игры — в 20:45 мск.
- 9 декабря 2021
-
02:40
-
02:24
-
02:02
-
01:44
-
01:36
-
01:24
-
01:12
-
01:02
-
00:57
-
00:54
-
00:53
-
00:52
-
00:52
-
00:51
-
00:22
-
00:20
-
00:13
-
00:12
-
00:12
-
00:06
-
00:06
- 8 декабря 2021
-
23:58
-
23:50
-
23:48
-
23:45
-
23:43
-
23:35
-
23:34
-
23:33
-
23:27
-
23:18
-
23:17
-
23:13
-
23:12
-
23:07