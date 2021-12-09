Кавазашвили оценил шансы «Спартака» в матче с «Легией»

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от матча 6-го тура Лиги Европы между польской «Легией» и «Спартаком».



«Думаю, что будет ничейный результат. Конечный счет встречи — 1:1. Знаю, такой исход не гарантирует «Спартаку» прямой выход в плей-офф Лиги Европы, но у меня такое чувство, хоть убейте. Можно давать характеристику обеим командам, но по собственному впечатлению будет ничья», – цитирует Кавазашвили «Спорт-Экспресс».

За тур до окончания группового этапа «Легия» занимает в квартете С четвёртое место с шестью очками. Московский «Спартак» с семью очками располагается на второй позиции в турнирной таблице группы.

Матч группового этапа Лиги Европы «Легия» — «Спартак» состоится сегодня, 9 декабря, на стадионе «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского» в Варшаве (Польша). Начало игры — в 20:45 мск.