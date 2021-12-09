«Зальцбург» – первый австрийский клуб, который смог выйти в плей-офф Лиги чемпионов

Сегодня, 9 декабря, завершался матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ред Булл Зальцбург» и «Севильей». Команды играли на стадионе «Ред Булл Арена (Вальс-Зиценхайм)» в Зальцбурге «Австрия». Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу хозяев.



Единственный гол в матче забил Ноа Окафор после результативного паса Карима Адейеми. На 64-й минуте был удалён игрок гостей Жоан Жордан.



Таким образом, «Зальцбург» стал первым австрийский клубом в истории Лиги чемпионов, которому удалось выйти в плей-офф турнира.



Турнирную таблицу группы G возглавил французский «Лилль», который сегодня переиграл «Вольфсбург» (3:1). Французы набрали 11 очков в шести играх Лиги чемпионов. На втором месте расположился клуб из Зальцбурга. У команды из Австрии 10 очков в шести играх турнира. «Севилья» (6) расположилась на 3-м месте, «Вольфсбург» (5) замыкает таблицу.