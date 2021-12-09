Хави после поражения от «Баварии»: это наша реальность, которая меня бесит

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал поражение своей команды в заключительном матче группового раунда Лиги чемпионов УЕФА с «Баварией» (0:3) и последовавший за этим вылет в Лигу Европы.
«Они доминировали над нами, хотя мы сами всегда хотим доминировать и подчинять своего соперника, но все было наоборот. Мы должны требовать от себя большего. Мы — «Барселона». Это поражение должно стать для нас поворотным моментом, чтобы изменить динамику и многое другое. Мы не соревновались, но это Лига чемпионов.
Такова наша реальность. Это ситуация, с которой мы сталкиваемся, и мы должны с достоинством отнестись к ней. Сегодня начинается новая эра и новый этап. Я злюсь, но это наша реальность, и она меня бесит. Но мы должны признать это. Другого пути нет. Сегодня начинается новый этап, и мы начинаем с нуля. Наша цель — Лига чемпионов, а не Лига Европы. Надо много работать. Мне нравится этот клуб, и я отдам свою жизнь, чтобы он работал», — приводит слова Хави Marca
В этом сезоне «Барселона» впервые за 20 лет не сумела преодолеть групповой раунд Лиги чемпионов. В группе E каталонцы, набравшие 7 очков, финишировали третьими, опередив киевское «Динамо» (1). Победителем группы стала «Бавария» (18), со второго места в плей-офф вышла «Бенфика» (8).
- 9 декабря 2021
-
05:44
-
05:24
-
05:13
-
05:08
-
03:57
-
03:26
-
02:56
-
02:40
-
02:24
-
02:02
-
01:44
-
01:36
-
01:24
-
01:12
-
01:02
-
00:57
-
00:54
-
00:53
-
00:52
-
00:52
-
00:51
-
00:22
-
00:20
-
00:13
-
00:12
-
00:12
-
00:06
-
00:06
- 8 декабря 2021
-
23:58
-
23:50
-
23:48
-
23:45
-
23:43
-
23:35
-
23:34