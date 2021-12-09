Канчельскис: результативная ничья с «Легией» — положительный исход для «Спартака»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис дал прогноз относительно заключительного матча московского «Спартака» на групповой стадии Лиги Европы с польской «Легией».
«Матч пропустит Соболев, есть и травмированные игроки у «Спартака». Слухи ходят, что после Витория не будет работать, и это может сказаться. «Легия» — хорошая команда, играют дома. Для них эта игра тоже важная. Думаю, будет результативная ничья. Для «Спартака» это будет положительный исход», — приводит слова Канчельскиса «Спорт-экспресс».
За тур до окончания группового этапа «Легия» занимает в квартете С четвёртое место с шестью очками. Московский «Спартак» с семью очками располагается на второй позиции в турнирной таблице группы.
Матч группового этапа Лиги Европы «Легия» — «Спартак» состоится сегодня, 9 декабря, на стадионе «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского» в Варшаве (Польша). Начало игры — в 20:45 мск.
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