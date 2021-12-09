«Легия» понесла потерю перед матчем со «Спартаком», но трое игроков вернулись в строй

Перед решающим матчем группового раунда Лиги Европы УЕФА против московского «Спартака» варшавская «Легия» понесла серьёзную потерю — из-за травмы колена выбыл основной левый защитник команды Филип Младенович. Об этом сообщает польский ресурс Sport.pl.
«Отсутствие Младеновича может означать проблему для «Легии», потому что, хотя левый защитник в этом сезоне находится не в оптимальной форме, остальные футболисты [выступающие на этой же позиции] выглядят еще хуже», — отмечает источник.
В текущем сезоне 30-летний серб выходил на поле во всех пяти предыдущих матчах «Легии» на групповом этапе Лиги Европы. Помимо него игру со «Спартаком» пропустит дисквалифицированный защитник Артур Енджейчик. В то же время в строй вернулись три футболиста «Легии» — Лирим Кастрати, Маттиас Йоханссон и Рафа Лопес
Матч «Легия» — «Спартак» пройдет в четверг, 9 декабря, и начнется в 20:45 по московскому времени. За тур до окончания группового этапа польская команда занимает в квартете С четвёртое место с шестью очками. Москвичи с семью очками располагаются на второй позиции в турнирной таблице группы. Столько же баллов у «Наполи» (Италия). А у лидера группы «Лестера» (Великобритания) 8 баллов.
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