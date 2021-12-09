«Реал» взял кредит на € 225 млн для постройки подземных теплиц на «Сантьяго Бернабеу»

Пресс-служба мадридского «Реала» опубликовала заявление на официальном сайте клуба о том, что клуб взял кредит на финансирование расширения работ, изначально не включённых в проект реконструкции стадиона «Сантьяго Бернабеу».

Отмечается, что посредством нового кредита на общую сумму в € 225 млн и сроком на 27 лет с фиксированной процентной ставкой 1,53 % клуб намерен построить большую подземную теплицу на стадионе, которая не была предусмотрена при первоначальном проекте из-за её сложности. Эта теплица позволит автоматически складывать газон и сохранять его в оптимальных условиях и в идеальной форме для использования во время футбольного матча. Таким образом, количество мероприятий, которые можно провести, не затрагивая газон, будет максимальным.

Эти условия кредитования являются лучшими из когда-либо существовавших для долгосрочного финансирования в спортивной индустрии. Займ также включает льготный период для погашения основной суммы.

«Реал» закрыл эту сделку без каких-либо ипотечных гарантий или каких-либо финансовых ограничений, которые могли бы повлиять на обычное управление клубом.