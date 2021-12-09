«Лилль» пробился в плей-офф ЛЧ во второй раз в истории и впервые с сезона-2006/2007

Вчера, в среду, 9 декабря, состоялся матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Лиллем» и «Вольфсбургом». Команды играли на стадионе «Фольксваген-Арена» в Вольфсбурге (Германия). Противостояние завершилось со счётом 3:1 в пользу гостей.

Благодаря этой победе французскому коллективу удалось пробиться в плей-офф Лиги чемпионов, заняв первое место в группе с 11 очками в 6 турах. Как отмечает пресс-служба турнира в «Твиттере», «Лилль» вышел в плей-офф ЛЧ лишь во второй раз в своей истории, первое их появление на этой стадии датировано сезоном-2006/2007.

Напомним, на втором месте в группе расположился «Ред Булл Зальцбург». У команды из Австрии 10 очков в шести играх турнира. «Севилья» (6) расположилась на 3-м месте, «Вольфсбург» (5) замыкает таблицу.