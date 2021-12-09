Экс-футболист «Ростова» и сборной Эстонии Круглов отреагировал на смерть Гамулы

Сыгравший 115 матчей за сборную Эстонии по футболу Дмитрий Круглов вспомнил о своей работе в «Ростове» с тренером Игорем Гамулой, который в среду скончался на 62-м году жизни.

«Я работал чуть больше года с Игорем Васильевичем. В среду утром увидел новость о его смерти. Очень печальное начало дня было. Этот человек вызывал только положительные эмоции. Он помог мне в трудный момент своим доверием, своей поддержкой, своим юмором. Несмотря ни на что он всегда меня ставил играть. У нас были теплые, дружеские отношения. Поздравляли всегда друг друга с днями рождения, с другими праздниками. Поэтому для меня это, конечно, потеря.



Мы часто общались и вне футбольного поля. Это были теплые, позитивные разговоры. Поэтому мое знакомство произошло раньше 2012 года, когда меня перевели в дубль. Я много чему научился у Гамулы. Все-таки человек с такой харизмой, большими знаниями и любовью к футболу. Жаль, что нам так и не удалось с ним поработать в главной команде «Ростова», — рассказал в интервью Err.ee эстонский футболист и тренер Дмитрий Круглов.



Летом 2011 года Дмитрий Круглов подписал с «Ростовом» трёхлетний контракт, сразу сумев стать футболистом основного состава. Спустя год Круглов уже выступал преимущественно за молодёжную команду ростовчан, которую тренировал Игорь Гамула.