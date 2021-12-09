Рангник высказался о ничьей с «Янг Бойз» и жеребьёвке плей-офф Лиги чемпионов

63-летний немецкий специалист Ральф Рангник, возглавляющий «Манчестер Юнайтед», высказался о ничьей с «Янг Бойз» (1:1) в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов и выразил мнение о предстоящей жеребьёвке плей-офф турнира.

«Мы не должны быть слишком строгими по отношению к результату. Я был полностью осведомлён об этой расстановке и составе, игроки ещё не играли вместе в таких сочетаниях. Думаю, первые полчаса прошли нормально, мы забили красивый гол, у нас были ещё две отличные возможности. «Ман Юнайтед» мог вести 2:0, если даже не 3:0, а затем мы допустили ошибку и стали менее активными. Во втором же тайме всё было немного нестабильно, но я всё же считаю правильным решением дать некоторым из этих молодых игроков возможность сыграть.

Жеребьёвка плей-офф? Это Лига чемпионов, так что мы не можем рассчитывать на лёгкого соперника, поэтому мы подождём и посмотрим. Для нас сейчас всё внимание сосредоточено на «Норвиче», важной игре. Затем во вторник с «Брентфордом», а после — с «Брайтоном», — это игры, на которых мы должны полностью сосредоточиться и, надеюсь, мы наберём как можно больше очков», — приводит слова Рангника пресс-служба «Юнайтед» на официальном сайте.