Нагельсман: «Бавария» доминировала в матче с «Барселоной». Мы могли забить больше 3 мячей

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман прокомментировал победу в домашнем матче над «Барселоной» (3:0) в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Сегодня «Бавария» доминировала на поле. Мы столкнулись с именитым соперником, которому действительно нужно было побеждать, но мы позволяли им расслабиться в этой игре. Если бы мы сыграли настоящим единым коллективом, то могли бы забить больше трёх голов», — цитирует Нагельсмана пресс-служба УЕФА.
В этом сезоне «Барселона» впервые за 20 лет не сумела преодолеть групповой раунд Лиги чемпионов. В группе E каталонцы, набравшие 7 очков, финишировали третьими, опередив киевское «Динамо» (1). Победителем группы стала «Бавария» (18), со второго места в плей-офф вышла «Бенфика» (8).
- 9 декабря 2021
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