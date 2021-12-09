Нагельсман: «Бавария» доминировала в матче с «Барселоной». Мы могли забить больше 3 мячей

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман прокомментировал победу в домашнем матче над «Барселоной» (3:0) в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Сегодня «Бавария» доминировала на поле. Мы столкнулись с именитым соперником, которому действительно нужно было побеждать, но мы позволяли им расслабиться в этой игре. Если бы мы сыграли настоящим единым коллективом, то могли бы забить больше трёх голов», — цитирует Нагельсмана пресс-служба УЕФА.

В этом сезоне «Барселона» впервые за 20 лет не сумела преодолеть групповой раунд Лиги чемпионов. В группе E каталонцы, набравшие 7 очков, финишировали третьими, опередив киевское «Динамо» (1). Победителем группы стала «Бавария» (18), со второго места в плей-офф вышла «Бенфика» (8).