Крауч: у «Баварии» трудно найти слабое место, а «Барселоне» не на что жаловаться

Финалист Лиги чемпионов сезона-2006/2007 в составе «Ливерпуля» Питер Крауч подвёл итог матча группового раунда главного футбольного европейского клуба турнира между «Баварией» и «Барселоной» (3:0).
«Бавария» сильна в любой точке поля — трудно отыскать хоть сколько-нибудь слабое место. Мусиала вот — один из лучших молодых футболистов в Европе. Никого не обрадует встреча с мюнхенцами. Цифры не лгут, и итоги нынешней кампании «Барселоны» в группе Е Лиги чемпионов выглядят мрачновато. В общей сложности она смогла забить только два мяча, а в четырёх играх с «Баварией» и «Бенфикой» — и вовсе ни одного. Несмотря на всю боль от вылета, жаловаться ей, по большому счёту, не на что», — цитирует Крауча официальный сайт УЕФА.
Он также оценил шансы нового главного тренера каталонцев Хави на успехи с командой: «Барселона» сделала правильный выбор в пользу тренера, который до мелочей знает свой клуб. Будущее — за молодёжью, а в команде действительно собраны хорошие игроки. Но быстро этот процесс не пойдет: потребуется три, четыре, пять лет...».
В этом сезоне «Барселона» впервые за 20 лет не сумела преодолеть групповой раунд Лиги чемпионов. В группе E каталонцы, набравшие 7 очков, финишировали третьими, опередив киевское «Динамо» (1). Победителем группы стала «Бавария» (18), со второго места в плей-офф вышла «Бенфика» (8).
- 9 декабря 2021
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