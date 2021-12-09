Лопетеги высказался о вылете «Севильи» из ЛЧ после поражения от «Зальцбурга»

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги прокомментировал поражение своих подопечных в заключительном выездном матче группового этапа Лиги чемпионов от «Ред Булл Зальцбург» (0:1).
«В футболе важны детали, тем более на этом уровне. Если ты не используешь свои шансы, а твой соперник это делает, становится труднее достичь цели. Обидно, потому что мы прибавляли и были очень близки к тому, чтобы добиться своего. У нас был шанс, но мы не забили, а потом, после пропущенного мяча, слало труднее. Иногда начинаешь спешить — мы должны были побеждать, ничьей не хватало, а затем, почти сразу, мы остались в меньшинстве», — приводит слова Лопетеги официальный сайт УЕФА.
Напомним, турнирную таблицу группы G возглавляет французский «Лилль», который переиграл «Вольфсбург» (3:1). Французы набрали 11 очков в шести играх Лиги чемпионов. На втором месте расположился клуб из Зальцбурга. У команды из Австрии 10 очков в шести играх турнира. «Севилья» (6) расположилась на 3-м месте, «Вольфсбург» (5) замыкает таблицу.
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