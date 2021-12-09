Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лопетеги высказался о вылете «Севильи» из ЛЧ после поражения от «Зальцбурга»

Лопетеги высказался о вылете «Севильи» из ЛЧ после поражения от «Зальцбурга»
Комментарии

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги прокомментировал поражение своих подопечных в заключительном выездном матче группового этапа Лиги чемпионов от «Ред Булл Зальцбург» (0:1).

«В футболе важны детали, тем более на этом уровне. Если ты не используешь свои шансы, а твой соперник это делает, становится труднее достичь цели. Обидно, потому что мы прибавляли и были очень близки к тому, чтобы добиться своего. У нас был шанс, но мы не забили, а потом, после пропущенного мяча, слало труднее. Иногда начинаешь спешить — мы должны были побеждать, ничьей не хватало, а затем, почти сразу, мы остались в меньшинстве», — приводит слова Лопетеги официальный сайт УЕФА.

Напомним, турнирную таблицу группы G возглавляет французский «Лилль», который переиграл «Вольфсбург» (3:1). Французы набрали 11 очков в шести играх Лиги чемпионов. На втором месте расположился клуб из Зальцбурга. У команды из Австрии 10 очков в шести играх турнира. «Севилья» (6) расположилась на 3-м месте, «Вольфсбург» (5) замыкает таблицу.

Новость по теме
«Зальцбург» – первый австрийский клуб, который смог выйти в плей-офф Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021