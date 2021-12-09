Яремчук: уважаю киевское «Динамо», но главное, что «Бенфика» набрала три очка

Нападающий «Бенфики» Роман Яремчук поделился эмоциями от победы в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с киевским «Динамо» (2:0). Напомним, украинский форвард ранее выступал именно за киевлян. Яремчук стал автором первого забитого мяча в этом матче.



«Забить всегда приятно. Особенно в Лиге чемпионов. Но самое приятное, что мы вышли в следующий раунд. Я уважаю «Динамо», желаю ему удачи, но главное, что мы набрали три очка и вышли в 1/8 финала», — цитирует Яремчука пресс-служба УЕФА.



«Бенфика» набрала 8 очков и вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА со второго места в группе Е. Киевское «Динамо» (1) завершило выступление в еврокубках в нынешнем сезоне. С первого места в группе Е в плей-офф вышла мюнхенская «Бавария». «Барселона» (7) выступит в Лиге Европы.