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Гари Линекер: какой же Мэйсон Гринвуд талантливый футболист!

Гари Линекер: какой же Мэйсон Гринвуд талантливый футболист!
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Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер оценил потенциал форварда «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда. Вчера, 8 декабря, 20-летний футболист отметился голом в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Янг Бойз» (1:1).

«Я говорил это много раз, но стоит повторить: какой же Мэйсон Гринвуд талантливый молодой футболист! Конечно, одного таланта никогда не бывает достаточно, но если его отношение к делу будет столь же впечатляющим, то нет предела совершенству», — написал Линекер в своём «твиттере».

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Мэйсон провёл 11 матчей, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.

Видео гола Гринвуда в матче с «Лестер Сити»

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