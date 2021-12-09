Гари Линекер: какой же Мэйсон Гринвуд талантливый футболист!

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер оценил потенциал форварда «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда. Вчера, 8 декабря, 20-летний футболист отметился голом в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Янг Бойз» (1:1).
«Я говорил это много раз, но стоит повторить: какой же Мэйсон Гринвуд талантливый молодой футболист! Конечно, одного таланта никогда не бывает достаточно, но если его отношение к делу будет столь же впечатляющим, то нет предела совершенству», — написал Линекер в своём «твиттере».
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Мэйсон провёл 11 матчей, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.
Видео гола Гринвуда в матче с «Лестер Сити»
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 9 декабря 2021
-
10:30
-
10:26
-
10:09
-
09:57
-
09:45
-
09:43
-
09:41
-
09:18
-
09:00
-
08:57
-
08:30
-
07:56
-
07:37
-
07:26
-
07:18
-
07:11
-
06:45
-
06:40
-
06:26
-
06:12
-
06:05
-
06:01
-
05:44
-
05:24
-
05:13
-
05:08
-
03:57
-
03:26
-
02:56
-
02:40
-
02:24
-
02:02
-
01:44
-
01:36
-
01:24