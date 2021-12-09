Рональд Араухо: теперь цель «Барселоны» — выиграть Лигу Европы

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо поделился эмоциями после поражения в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией» (0:3).



«Результат — ужасный, а у соперников была возможность сделать его еще хужё. Начинали мы хорошо, но они создали пару моментов и забили. Первый пропущенный нами мяч подорвал нашу уверенность в своих силах. В конечном итоге мы не смогли выйти из группы не из-за этой игры, а из-за того, что допустили в других. Теперь должны продолжать трудиться и надеяться на то, что светлая полоса настанет поскорее.



Факт, что на данный момент мы не входим в число лучших команд Европы. Если бы входили, то вышли бы из группы. Теперь наша цель — выиграть Лигу Европы. Обязаны вступить в бой и постараться завоевать трофей», — передаёт слова Араухо пресс-служба УЕФА со ссылкой на Movistar.

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