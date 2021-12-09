Помазун: в ЦСКА Овчинников занимался работой на стрессоустойчивость, меня называл толстым

Вратарь ЦСКА Илья Помазун, который выступает за «Урал» на правах аренды, рассказал о работе с Сергеем Овчинниковым.
«Сергей Овчинников в ЦСКА стал мне вторым отцом. Он отвечал за моё становление как вратаря с 18 до 24 лет. Я больше времени проводил с ним, чем с папой. Папа работал в Туле (до этой осени), а Иваныча я видел каждый день, нон-стопом.
И он не давал никаких поблажек. Техника, техника и ещё раз техника — это прежде всего. Я постоянно ловил удары — в девятку, после выхода один на один или удара с двух метров. Овчинников всегда говорил: «Лови мяч! Лови мяч!»
Иваныч даже научил меня ловить как Шмейхель — у груди, без ладоней. В играх я это не использую, тут главное надёжность. На тренировках пробую — может, за неделю раза два так поймаю.
Ещё Овчинников много времени уделял ментальной подготовке, работе на стрессоустойчивость. В том числе острыми шутками.
К его подколам я относился спокойно — тем более что мы близкие люди. Меня Овчинников называл толстым. Когда я пришёл в ЦСКА, весил 86 килограмм. Иваныч меня так гонял, что я скинул до 82. Но и дальше держал контроль», — цитирует Помазуна Sport24.
- 9 декабря 2021
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