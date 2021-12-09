Робби Сэвидж заплакал, говоря о дебюте сына в «Манчестер Юнайтед»

Бывший полузащитник сборной Уэльса Робби Сэвидж эмоционально отреагировал на дебют сына Чарли в главной команде «Манчестер Юнайтед». Вчера, 8 декабря, 18-летний хавбек вышел на замену в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов с «Янг Бойз» (1:1). Говоря о дебюте сына, Сэвидж заплакал.

«Я начинаю плакать, потому что Чарли уже так многого достиг в своей жизни. Он был одним из лучших в своей возрастной категории, а благодаря упорному труду и желанию оказался там, где сейчас находится. Его дед гордился бы им. Чарли всего добился сам, но большую роль сыграли его тренеры. Я просто счастлив. Он прекрасный ребёнок и сделает всё, что в его силах», — приводит слова Сэвиджа Daily Star.

Робби Сэвидж начинал карьеру в «МЮ», но не провёл за главную команду ни одного матча. В настоящее время он является футбольным комментатором.

Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас»:

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