Лещенко: может, Захарян уступает легионерам, но он достойно стал лучшим молодым игроком

Народный артист РСФСР, эстрадный певец Лев Лещенко прокомментировал победу полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в премии «Первая пятёрка».



«Захарян достоин этой премии. Может, рядом с легионерами, он, уступает многим. Но как поощрение и стимул к росту — полезная вещь. Арсен правильно воспримет награду и не будет фонтанировать. Никакой эйфории у футболистов быть не должно. Это стимул к дальнейшей работе», — сказал Лещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Ранее полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян стал лауреатом национальной премии «Первая пятерка», вручаемой Детской футбольной лигой имени Виктора Горлова лучшему молодому футболисту года в Российской Премьер-Лиге. Хавбека бело-голубых на первое место поставили 64 из 100 опрошенных руководителей и тренеров клубов РПЛ, наставников юношеских сборных, представителей РФС, РПЛ, ФНЛ, ДФЛ, организаций, занимающихся развитием футбола, журналистов. Всего Арсен набрал 445 баллов.

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